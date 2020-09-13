فيديو.. مصر في عهد السيسي: 457 شقة كل يوم

أصبحت المشروعات القومية نهجًا للدولة منذ سنوات في إطار خطتها لتحقيق التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادية، ويحظى قطاع "الإسكان" بأهمية بالغة لدى الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهناك مشروع الاسكان الاجتماعي والذي يأتي ضمن استكمال مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

ويهدف مشروع الإسكان الاجتماعي إلى الارتقاء بمحدودي الدخل وإقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسكن الصحي المناسب والبيئة الكريمة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع المصري، كما أن ملف العشوائيات يّحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي للقضاء على العشوائيات.

وقد وجه الرئيس السيسي بتخصيص ملايين الجنيهات من صندوق تحيا مصر، لدعم صندوق تطوير العشوائيات، كما أن هناك ضمن مشروعات الإسكان انشاء الجيل الجديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها في مقدمة المشروعات الكبرى.

ومن هذه المدن شرق بورسعيد والاسماعيلية الجديدة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، و المدينة المتكاملة بهضبة الجلالة، فتعد الإسكان الاجتماعي أحد أهم مشروعات الإسكان في مصر في ضوء اهتمامها بشرائح واسعة من المصريين وتوفير معروض من الوحدات السكنية الملائمة لقطاعات عديدة من محدودي الدخل، نجاح حققته الدولة المصرية في هذا الملف لا سيما خارج العاصمة والمدن.

وعرضت "الوطن تي في" تقرير يرصد إنجازات الدولة المصرية في مجال الإسكان، "كل يوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر بتبقى مصر تانية.. مصر أجمل.. مصر جديدة.. مصر اللي بنعرفها بتتغير ومدنها بتزيد وبتكبر.. شوارعها أوسع وأرحب.. مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كل يوم 457 أسرة بتفرح بشقتها الجديدة.

وتابع التقرير: "في 6 سنين قدرنا ننفذ مليون وحدة سكنية بمستويات مختلفة ودقة متناهية، كل أسبوع بتتخصص 1169 قطعة أرض مرفقة علشان تدب فيها الحياة، في 6 سنين خصصنا 365 ألف قطعة أرض بالمرافق، المصريين بيسابقو الزمن.. بيبنوا ويعمروا بلدهم.. في 6 سنين بس أنشأ المصرين مع رئيسهم عبدالفتاح السيسي 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع".