الغرف التجارية: ارتفاع أسعار الحديد "غير مبرر".. ولن يؤثر على العقارات

وجّه أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، انتقادًا حادًا لشركات حديد التسليح بسبب "القفزة" السعرية التي شهدها طن حديد التسليح اليوم، وذلك بقيم تتراوح ما بين 350 و550 جنيهًا، مؤكدًا أن الزيادة "غير منطقية".

وقال رئيس الشعبة لـ"الوطن"، إن شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار لتعظيم أرباحها وتعويض جزء من خسائرها خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت تراجعًا للمبيعات، لافتًا إلى أنّ شركة "حديد عز" هي التي تقود السوق، كونها تستحوذ على النصيب الأكبر منها، وأن الشركات الأخرى ستتولى رفع الأسعار تباعًا.

وأشار "الزيني" إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على سوق الحديد في مصر، منها بورصة الحديد العالمية، وسعر خام "البليت"، وسعر الدولار، إضافة إلى الطلب على المنتج.

ونفى "الزيني" تأثير ارتفاع أسعار حديد التسليح على سوق العقارات، وذلك بسبب الركود، وقلة طلب الأفراد بعد وقف عمليات البناء، لافتًا إلى أن المضطر فقط هو الذي سيقوم بشراء حديد التسليح، وهم شركات المطورين العقاريين ونشاطهم في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن منتجات مواد البناء في السوق المحلية حاليًا تكفى احتياجات المستهلك، حيث يقل الطلب عليها فى ظل الركود، مستبعدًا لجوء التجار لاستيراد حديد التسليح التركي لفرض رسوم إغراق بقيمة 25% وتقدر بـ100 دولار، ولعدم وجود طلب.

يُشار إلى أن شركة حديد عز رفعت سعر طن الحديد لـ10100 جنيه، فيما رفعت "حديد المصريين" أسعارها بـ1000 جنيه للطن ليباع طن الحديد بأعلى سعر وهو 10300جنيه.

ويُذكر أن الأسعار الجديدة لطن حديد التسليح سيبدأ تنفيذها 15 سبتمبر الجاري.