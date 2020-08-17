أسعار مواد البناء في الأسواق.. طن الحديد يبدأ من 9100 جنيه

شهد سوق مواد البناء استقراراً نسبيًا في الأسعار مقارنة بالشهر الماضي، وأرجع البعض السبب إلى تراجع حركة البيع والشراء.

وتستعرض "الوطن" أسعار مواد البناء في السوق المحلي، وفقًا لغرفة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة..

أسعار الأسمنت

تراوح سعر الطن من الأسمنت تسليم المصنع 710 - 750 جنيها، ويضاف من 30 إلى 50 جنيه لتجار التجزئة.

أسعار الحديد

تباين سعر طن الحديد ما بين 9100 - 9500 جنيه، ويضاف إليها من 100 إلى 120 جنيهًا للطن لتجار التجزئة.

أسعار الجبس

تراوحت أسعار الطن من الجبس ما بين 580 - 860 جنيها للطن.

سعر الرمل

تراوح سعر متر الرمل ما بين 60-100 جنيه.

سعر الألف طوبة

وتراوح سعر الألف طوبة بين 750-950 جنيهًا.