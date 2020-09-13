جامعة عين شمس تنفي منع دخول الطالبات بـ"بنطلونات مقطعة": لم نناقش الأمر

نفى الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، ما تردد عن صدور أي قرارات من مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، بمنع دخول الطلاب بـ"البنطلونات المقطّعة"، أو "السلاسل" أو أي شئ حتى الآن، مؤكدًا أن كل ذلك شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة، قائلًا:" لم نناقش الأمر".

وأكد "سعود" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدراسة ستبدأ بالجامعة 17 أكتوبر المقبل، حسث يُحرى العمل حاليًا على الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ضوء نظام التعليم الجديد، وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة ضمن خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، للمحافظة على الطلاب، قائلًا "نعمل بلا انقطاع منذ 9 شهور ماضية، ونستعد للتعليم الهجين، وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية".

"سعود": نعمل على الانتهاء من استعدادت العام الدراسي الجديد لمجابهة كورونا

وناشد نائب رئيس جامعة عين شمس وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، الإلتزام وتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تعمل على إثارة البلبلة والرأي العام.

ومن ناحية أخرى، قام مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين في المعامل البحثية؛ للقيام بتسليم وتسلم المعامل التي تم تأسيسها على أحدث المعايير العالمية طبقاً للمنظمة الدولية "ILAC".

وسيتم تسليم عدد من المعامل إلى الجامعات الحكومية، وهي معمل الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة السادات، ومعمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم جامعة دمياط، والمعمل المركزي لوحدة سلامة الغذاء، ومعمل جيوكيمياء العناصر الدقيقة والسلامة بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، ومعمل تحليل متبقيات المبيدات في الغذاء بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ومعمل القياسات الطيفية الديناميكية فائقة السرعة بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، ومعمل مركز البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا، وثلاث معامل بجامعة أسيوط، وهم: معمل التدفق الخلوي المركزي بكلية الطب، ومعمل ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة، ومعمل وحدة طب الاحياء المائية بكلية الثروة السمكية.

وبلغت قيمة تأهيل المعامل منذ عام 2014 حتى 2020 ما يقرب من 60 مليون جنيه، من حساب وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وتم اعتماد 80 معملًا خلال هذه الفترة الزمنية.

ومن جانبه، أكد الدكتورهشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن المعامل تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة؛ لتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتطبيق نظام الجودة، للحصول على أعلى دقة للنتائج، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع 144 معملًا في 20 جامعة، منذ بدء المشروع، وتم اعتماد 99 معمل وتشمل 45 معملًا طبيًا، و54 معملًا غير طبي، وجاري اعتماد 21 معملًا، منها 13 معملًا طبيًا، و8 معامل غير طبية، مشيرًا إلى أن الوحدة ستقوم بزيادة عدد المعامل الخدمية المعتمدة طبقًا للمعاير الدولية، وربطها بالصناعة.