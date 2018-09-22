لما يزيد عن 11 عاما، يلتزم جميع الطلاب في مصر بزي مدرسي موحد لكل مدرسة، ومع انتقالهم إلى فضاء الجامعة، يستعد الكثير منهم لكسر القواعد أولها عدم الالتزام بـ"يونيفورم"، وارتداء ما يحلو لهم، إلا أن الجامعات المصرية وضعت عددا من المحظورات بالملابس داخلها.

"البنطلونات المقطعة".. "الشورت".. "الجلابية".. "الحظاظة"، محاذير عدة أعلنتها الجامعات المصرية باختلاف المحافظات، باعتبارها غير لائقة بالحرم الجامعي، حيث حذرت جامعة سوهاج طلابها من الدخول مرتدين ملابس غير موقره أو بنطلونات مقطعة، أو السلاسل الحديدية، مطالبة بالالتزام بعادات وتقاليد المجتمع المصري، بجانب منع الألعاب النارية والمفرقعات فيها، مؤكدة أن كل من يخالف تلك التحذيرات سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

كما منعت جامعة أسيوط الملابس غير اللائقة، كـ"البنطلونات القصيرة" أو "الممزقة"، وهو القرار نفسه الذي أصدرته جامعة كفر الشيخ، مؤكدة أن رجال الأمن سيمنعون الطلاب في تلك الحالات من دخول الجامعة.

وشاركتهم في القرار نفسه جامعة بنها البنطلونات المقطعة، وأعلنت منع للطلاب أو طاقم هيئة التدريس، وحددت مناطق يجري السماح فيها بالتدخين، فيما طالبت جامعة الزقازيق طلابها عدم مخالفة الذوق العام وأخلاقيات المجتمع في ملابسهم، وحددت منع التدخين في حرمها الجامعي.

كما أصدرت جامعة المنصورة قرارا بمنع دخول الطلبة الذين يرتدون الجلابية أو الشورت، كونها غير لائقة بمكانة الجامعة.

لم يكن ذلك القرار حديث النشأة في 2018، وإنما صدر العام الماضي أيضا بشكل كبير، ففي أكتوبر 2017، قرر مجلس كلية التربية النوعية في المنوفية منع دخول عدد من الطلاب والطالبات الكلية، وذلك بسبب ما اعتبرته إدارة الكلية "قصات الشعر الغريبة"، و"ارتداء الملابس غير اللائقة والبنطلونات المقطعة"، و"وضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه"، وجرى تحذير الطلاب منذ أول وثان أسبوع للدراسة، وبدأ المنع في ثالث أسبوع من دخول الكلية.

وفي نوفمبر التالي، أعلنت 5 جامعات خاصة هم "المستقبل، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الدولية، و6 أكتوبر، والبريطانية"، منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بـ"ملابس مقطعة على الركبة، أو شفافة، أو بقصات شعر غريبة وغير مألوفة، أو شورت أو فانلة كات"، باعتبار أن الجامعات قلعة للعلم ولها قدسيتها ومكانتها العلمية وأن تلك الملابس تنشر الفسق بين الطلاب.

وبديسمبر الماضي، قررت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حظر ارتداء النقاب داخل حرمها، وأرسلت بريدا إلكترونيا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإخطارهم بالقرار، على خطى جامعة القاهرة، التي حظرت ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس والممرضات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهم، ودعمها حكم من القضاء الإداري مؤيدا للقرار، في 19 يناير 2016.