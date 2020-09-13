خسائر جديدة للجيش التركي على يد قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب

أصيب عدد من الجنود الأتراك، مساء اليوم السبت، إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف نقطة مراقبة في ريف حلب الغربي، شمالي سوريا.

وقال مصدر ميداني إن القصف استهدف النقطة التركية في منطقة الغزاوية غربي حلب، وأسفر عن إصابة سبعة من الجنود الأتراك، موضحا أن مصدر القصف مناطق خاضعة لسيطرة الدولة السورية قوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة عفرين، شمال غربي حلب، حسب سكاي نيوز.

في غضون ذلك، قال ناشطون إن القوات التركية استهدفت مواقع قوات النظام في "الفوج 46" غرب حلب، ومواقع لقوات سوريا الديمقراطية في ناحية شيروا التابعة لمنطقة عفرين عقب استهداف نقطتها العسكرية.

وفي السادس من سبتمبر الجاري، أصيب جنديان تركيان بجروح، في إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في محيط قاعدتهم العسكرية، ببلدة معترم في محيط مدينة أريحا جنوبي إدلب.

وتشهد هذه المنطقة عمليات مسلحة ضد الجنود الأتراك، إذ أكد المرصد أنه في 29 أغسطس، تم تفجير آلية مفخخة وشن هجوم مسلح استهدف نقطة تركية في قرية سلة الزهور غربي إدلب.

وشهدت المنطقة استنفارا متواصلا من قبل القوات التركية على طول طريق اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقا من نقطة اشتبرق وصولا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي.

ونوه المرصد بأن مجموعة تطلق على نفسها "كتائب خطاب الشيشاني"، تبنت الاستهدافات المتكررة للدوريات الروسية - التركية في أغسطس الماضي، على طريق "M4"، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية استهداف جديدة شهدتها منطقة عفرين، حيث قتل عنصر إرهابي ضمن الفصائل الموالية لأنقرة جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة شران، بريف مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.