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العربية: 42 إصابة بكورونا بين موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم في سوريا

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سحر المكاوى
01:31 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

أعلنت قناة "العربية"، رصد 42 إصابة بكورونا لموظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم في سوريا بفيروس كورونا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي لـ3 آلاف و229 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنّه جرى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 137، مشيرة إلى تسجيل 14 حالة تعافي خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 744.

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