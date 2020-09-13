"الاتصالات" تنظم تصفيات الأولمبياد المصري للمعلوماتية 2020

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تصفيات مسابقة الأولمبياد المصري للمعلوماتية لعام 2020 يومي 13 و14 سبتمبر.

ويقام الأولمبياد المصري للمعلوماتية في نسخته الثالثة عشر في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والأكاديمية بشأن تنفيذ التدريب على برامج أولمبياد المعلوماتية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وكان قد تقدم للاشتراك بالمسابقة عدد كبير من طلاب المدارس من مختلف محافظات مصر، تم اختيار أفضل 300 طالب من بينهم بعد اجتيازهم عدة اختبارات.

ويتم خلال التصفيات اختيار أفضل 100 طالب للتنافس بالأولمبياد المصري للمعلوماتية، يشمل هذا اختيار 60 طالبا من الطلاب الجدد الحاصلين على المنحة، بالإضافة إلى 40 طالبا من الطلاب الذين سبق حصولهم على المنحة في السنوات الماضية ولازال ينطبق عليهم شرط السن للمنافسة بالأولمبياد المصري للمعلوماتية.

جدير بالذكر أن الأولمبياد المصري للمعلوماتية تم تنظيمه لأول مرة في عام 2003. وفي مرحلة لاحقة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للاهتمام بالشباب المصري في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.