 "البحث العلمي" تعلن أسماء طلاب جامعة الطفل الفائزين بمنحة السفر لروسيا

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم أسماء 10 طلاب فائزين من جامعة الطفل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، السويس، وجنوب الوادي بمنحة السفر للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز جميع مراحل مسابقة الفيزياء والتي أعلنت عنها الأكاديمية في يونيو الماضي وانتهت في 10 من سبتمبر الجاري.

وأضاف صقر أن برنامج "جامعة الطفل" أحد برامج الأكاديمية المنوط بنشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتتعاون جامعة الطفل مع 39 جامعة حكومية وخاصة ومعهدا بحثيا، أن جامعة الطفل عضو في الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال.

وأضاف أن الأكاديمية تعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات العلمية الدولية حتى تتماشى مع أهداف الدولة ورؤيتها في دعم الموهوبين، وبالتالي إتاحة فرص حقيقية لاكتشاف ودعم الطلاب المتميزين في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، أن مسابقة الفيزياء تأتي ضمن الاتفاقية بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وهي المسابقة التي يتم تنظيمها للمرة الأولى بهدف رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل ومساعدتهم للانخراط في ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل، وتعد هذه المسابقة امتدادا للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذي يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهج متعدد التخصصات في مراحل التعليم المختلفة، وعليه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل 10 من طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وكانت مسابقة الفيزياء هي الآلية التي تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.

والجدير بالذكر أن مسابقة الفيزياء رحلة تعليمية حديثة ومتكاملة العناصر بداية من مناهج المسابقة والتي تم وضعها من قبل خبراء في علم الفيزياء ومتخصصين في طرق وضع المناهج ومروراً باستخدام منصة إلكترونية للتعليم والتعلم والتواصل مع الطلاب عن بعد في ظل ظروف الوباء الراهنة ووضع الامتحان التحريري إلكترونياً وتقسيم الطلبة في لجان الكترونية وانتهاء بإجراء مقابلات شخصية على منصات إلكترونية من خلال لجان من اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبية وعليه يمكن القول أن مسابقة الفيزياء أثبتت نجاحاً كبيراً كآلية معتمدة لاختيار الموهوبين فى مجال ما، وبالتالي ستقوم جامعة الطفل بتكرار التجربة في مواد علمية أخرى.

وللاطلاع على أسماء الفائزين من خلال صفحة فيس بوك والموقع الرسمي لجامعة الطفل http://childuni.asrt.sci.eg