إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم زوج وزوجته وطفليهما، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بني سويف - الزعفرانة"، اليوم، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات للعلاج.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "علي ع. م."، 33 سنة، طبيب بمستشفى بني سويف الجامعي، مصاباً بجرح قطعى أعلى الحاجب، وزوجته "إيمان م. م."، طبيبة أطفال بمستشفى بني سويف العام، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وطفليهما "عبد الرحمن"، 9 سنوات، مصاباً بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن، و"عمر"، 6 سنوات، مصابا باشتباه كسر في الساق الأيمن، وجميعهم يقيمون بمحافظة بني سويف.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بأحد المستشفيات الخاصة، بناءً على رغبتهم، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.