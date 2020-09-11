"أوقاف بني سويف" تفتتح 7 مساجد جديدة

تفتتح مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة، في 4 مراكز بالمحافظة، وهي هربشنت الكبير ببا، والنور بقرية بني ماضي بمركز ببا، والرحمة بعزبة فكري قاي بمركز إهناسيا، بالإضافة إلى مساجد عمر بن الخطاب عزبة الورشة القبلية بقرية 3 بمركز الفشن، وأبو بكر الصديق بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى، والرحمن بقرية صفط راشين بمركز ببا، وعمر بن الخطاب بنزلة أقفهص بمركز الفشن وجرى تنفيذها بالجهود الذاتية.

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا، لافتتاح مسجد النور بقرية بني ماضي.