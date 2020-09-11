رئيس التحرير

محمود مسلم

"أوقاف بني سويف" تفتتح 7 مساجد جديدة

كتب:

عمرو رجب
11:37 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
"أوقاف بني سويف" تفتتح 7 مساجد جديدة

تفتتح مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة، في 4 مراكز بالمحافظة، وهي هربشنت الكبير ببا، والنور بقرية بني ماضي بمركز ببا، والرحمة بعزبة فكري قاي بمركز إهناسيا، بالإضافة إلى مساجد عمر بن الخطاب عزبة الورشة القبلية بقرية 3 بمركز الفشن، وأبو بكر الصديق بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى، والرحمن بقرية صفط راشين بمركز ببا، وعمر بن الخطاب بنزلة أقفهص بمركز الفشن وجرى تنفيذها بالجهود الذاتية.

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا، لافتتاح مسجد النور بقرية بني ماضي.

{"description":"\u0623\u0648\u0642\u0627\u0641 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0667 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0623\u0648\u0642\u0627\u0641 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0667 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0623\u0648\u0642\u0627\u0641 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0667 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0623\u0648\u0642\u0627\u0641 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0667 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0623\u0648\u0642\u0627\u0641 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0667 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}
{"description":"\u0623\u0648\u0642\u0627\u0641 \u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641 \u062a\u0641\u062a\u062a\u062d \u0667 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629"}

اقرأ المزيد:

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في بني سويف

محافظ بني سويف: استقبلنا 67 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

الأورمان: سلمنا 784 كُشكًا لمعدومي الدخل في بني سويف

محافظ بني سويف يلتقي السفير العراقي لمناقشة مشاكل الطلاب بالجامعات

محافظ بني سويف: إزالة 3576 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة

إصابة سائقين في انقلاب سيارة بطريق "بني سويف ـ الفيوم"

محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بالشيوخ

صور.. قريتا بهبشين والزيتون تتصدران المشهد الانتخابي في بني سويف