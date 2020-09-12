أسعار التصالح في مخالفات البناء للمتر التجاري والصناعي ببني سويف

حددت اللجنة المشكلة لتحديد قيمة سعر المتر المسطح بمحافظة بني سويف، مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالنسبة للتجاري والصناعي.

وجرى تحديد السعر بناءً على محاضر لجان التقدير، والتى ضمت 4 لجان، وهي لجنة مركز بني سويف، ولجنة الواسطى وناصر، ولجنة إهناسيا وببا، ولجنة سمسطا والفشن، طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث ضمت كل لجنة عضوين من الجهة الإدارية المختصة، و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقامت تلك اللجان بعمل معاينات ميدانية، بعد تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وحالة توافر الخدمات، حيث انتهت اللجان إلى تقدير للأسعار المناسبة لكل متر مسطح، مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتى تفاوتت بحسب الاستخدام، سكنى وتجارى وإداري وصناعي.

وطبقا للقرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح، فقد تم تقسيم مدينة بني سويف إلى 6 مستويات، طبقاً لعرض الشارع، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والمستوى السادس من 400 جنيه إلى 1200جنيه للتجاري، ومن 300 جنيه إلى 800 جنيه للإداري، ومن 75 جنيهاً للمتر المسطح إلى 400 جنيه للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيه للمتر إلى 400 جنيه.

كما تضمن القرار تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح بمركز بنى سويف والوحدات التابعة، والتى تضمن 5 مستويات طبقاً لعرض الشارع، حيث تراوحت الأسعار للمتر المسطح من 140 جنيهاً إلى 350 جنيهاً للتجاري، ومن 100 جنيه إلى 260 جنيهاً للإداري، ومن 50 جنيهاً إلى 130 جنيهاً للمتر الصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات، بـ100 جنيه للمتر.

وفي مدينة الواسطى، تراوحت الأسعار للمتر المسطح من 300 إلى 800 جنيه للتجاري، ومن 200 إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 إلى 300 جنيه للمتر المسطح الصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات بين 125 و250 جنيهاً للمتر.

وفي قرى مركز الواسطى، شمال المحافظة، تراوحت الأسعار بين 100 و300 جنيه للمتر التجاري، وبين 75 و200 جنيه للمتر الإداري، ومن 75 إلى 150جنيهاً للمتر الصناعي، بينما تراوح سعر المتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات، بين 100 و150 جنيهاً.

وفي مدينة ناصر، تم تقسيم المدينة إلى 3 مستويات، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والثالث من 300 إلى 700 جنيه للتجاري، ومن 225 إلى 525 جنيهاً للإداري، ومن 200 إلى 250 جنيهاً للمتر المسطح الصناعي، وتحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات، بنحو 200 جنيه للمتر.

وفي قرى مركز ناصر، تراوحت الأسعار بين 100 و150 جنيهاً للمتر التجاري، ومن 75 إلى 125 جنيهاً للمتر الإداري، ومن 75 إلى 100جنيه للمتر الصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفى مدينة اهناسيا، غرب المحافظة، تم تقسيم المدينة إلى 5 مستويات، حيث تراوحت الأسعار من 400 إلى 800 جنيه للتجاري، ومن 300 إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 إلى 300 جنيه للمتر الصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 75 إلى 250 جنيهاً للمتر.

وفي قرى مركز اهناسيا، تراوحت الأسعار بين 120 و150 جنيهاً للمتر المسطح التجاري، وبين 110 و125 جنيهاً للمتر الإداري، وبين 50 و100 جنيه للمتر الصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى.

وفي مدينة ببا، جنوب المحافظة، تم تقسيم المدينة إلى 5 مستويات، حيث تراوحت الأسعار بين 350 و700 جنيه للمتر التجاري، ومن 300 إلى 500 جنيه للإداري، ومن 150 إلى 250 جنيهاً للمتر المسطح الصناعي، وتحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى بين 100 و200 جنيه.

وفى قرى مركز ببا، تراوحت الأسعار من 120 إلى 350 جنيهاً للمتر التجاري، ومن 110 إلى 300 جنيه للإداري، ومن 50 إلى 150جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة الفشن، جنوب المحافظة، تم تقسيم المدينة إلى 6 مستويات، حيث تراوحت الأسعار بين 350 و800 جنيه للمتر التجاري، ومن 250 إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 إلى 300 جنيه للمتر المسطح الصناعي، وتحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات بين 100 و250 جنيهاً للمتر.

وفي قرى مركز الفشن، تراوحت الأسعار بين 120 و150 جنيهاً للمتر المسطح التجاري، ومن 110 إلى 125 جنيهاً للإداري، ومن 50 إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفى مدينة سمسطا، جنوب غرب المحافظة، تم تقسيم المدينة إلى 6 مستويات، حيث تراوحت الأسعار من 225 إلى 400 جنيه للتجاري، ومن 275 إلى 300 جنيه للإداري، ومن 125 إلى 250 جنيهاً للصناعي، وتحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى بين 100 و200 جنيه.

وفي قرى مركز سمسطا، تراوحت الأسعار بين 120 و140 جنيهاً للمتر التجاري، ومن 110 إلى 125 جنيهاً للإداري، ومن 50 إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية السير في الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح طبقاً لبنود قانون التصالح في بعض مخالفات المبانى ولائحته التنفيذية، والتيسير على الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون.

ووجه المحافظ بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر في تقدير سعر المتر في التصالح، مع الأخذ في الاعتبار مستجدات الوضع في هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هي الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير، وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذي الخاص بملف التصالح، مؤكداً على أهمية هذه الدراسة في اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، والتيسير على المواطنين.