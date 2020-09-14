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حظك اليوم الإثنين 14-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يسعى مواليد برج الجدي خلف النجاح بكل ما أوتي من طاقة و حماس، يبذل كل جهده للوصول إلى أعلى المنازل في دراسته وعمله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

"الشمس" بمنزل الحظ تحسّن علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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