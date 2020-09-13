مستشارة الحكومة التشيكية: نواجه حاليا موجة ثانية من جائحة كورونا

قال عالم الأوبئة ومستشار الحكومة التشيكية للعلوم والبحوث الطبية رومان بريمولا، إن بلاده تواجه حاليًا موجة ثانية من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف بريمولا - في حوار أجراه للتلفزيون التشيكي وأذاعه راديو (براج الدولي) اليوم الأحد - "أنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيصل عدد إصابات فيروس (كورونا) في المستشفيات إلى نفس المستوى الذي شهدته البلاد في فصل الربيع، عندما ضرب الوباء البلاد لأول مرة".

وحذر من أنه في حال استمرار تصاعد معدل الإصابة على النحو الحالي، فان ذلك قد يتجاوز قدرة المستشفيات التشيكية على التعامل مع المصابين.. مشددًا على أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفيروس، فقد تصل المستشفيات إلى حدود طاقتها الاستيعابية بنهاية أكتوبر المقبل.