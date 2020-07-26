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شفاء 40 حالة من فيروس كورونا المستجد في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:05 م | الأحد 26 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تسجيل 40 حالة شفاء جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من أبناء المحافظة وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي، موضحًا أن بعضهم كان يخضع للعزل المنزلي تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية. 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجري التجهيز لإخلاء عدد من أقسام العزل الصحي بالمستشفيات وتحويل المصابين إلى مستشفى الباجور المخصصة للعزل الصحي، بجانب المستشفيات التي سجلت صفر إصابات وهي أشمون وبركة السبع وسرس الليان، بالإضافة إلى إخلاء مستشفى شبين الكوم التعليمي. 

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