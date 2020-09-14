تعيين "النمر" مديرا لنادي جامعة طنطا لمدة عام

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، بالأمس، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد شادي رضوان النمر، بإدارة العلاقات العامة بالجامعة مديرًا لنادي جامعة طنطا لمدة عام قابل للتجديد.

حصل الدكتور أحمد شادي النمر على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدا عام ٢٠٠٦، ثم درجة الماجستير عام ٢٠١٠، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية جامعة طنطا عام ٢٠١٥.

عمل "النمر" في بداية تعينة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ونقل لجامعة طنطا عام ٢٠١٨، ثم التحق بوظيفة مسئول علاقات عامة بجامعة طنطا "شئون مكتب رئيس الجامعة".

كما حصل علي العديد من الدورات في المجالات المختلفة الرياضية والاجتماعية من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية وأكاديمية السادات وجامعة طنطا وشارك في العديد من الأنشطة المجتمعية المختلفة في جامعة طنطا ومحافظة الغربية، وكان أيضًا من ضمن الشباب المشارك في المؤتمرات الرئاسية.