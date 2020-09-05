غداً.. انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية بتنسيق جامعة طنطا

أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى مساء غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على درجات نتيجة التظلمات، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال نائب رئيس الجامعة إن مكتب التنسيق الإلكتروني لجامعة طنطا استقبل 6 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الثانية، حيث تم توفير 200 جهاز كمبيوتر، موزعة على 6 معامل الحاسب الآلي، تتمثل في معامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتي العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، مؤكداً على استعداد الجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات كان قد بدأ صباح السبت الأول من سبتمبر، ويستمر حتى مساء غد الأحد الموافق 6 سبتمبر.