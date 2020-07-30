بوسي شلبي تزور قبر محمود عبدالعزيز وتطالب الجمهور بالدعاء له

زارت الاعلامية بوسي شلبي صباح اليوم قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشرت بوسي صورة لها أمام قبر محمود عبدالعزيز عبر حسابها بإنستجرام وهي ترتدي الأسود والماسك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه كورونا.

وعلقت عبى الصورة، قائلة "الدعاء لأمواتنا زوجي وأمي وأختي وحبيبة قلبي رجاء الجداوي ربنا يرحمهم".

وتحرص بوسي شلبي منذ وفاة زوجها الفنان محمود عبدالعزيز على زيارة قبره في جميع المناسبات والأعياد، وتطالب جمهورها بالدعاء له وقراءة الفاتحة لروحه.