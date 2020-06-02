"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بتوفير الكمامات مجانا للمواطنين

أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، عن أملها في استجابة الحكومة بتوفير الكمامات مجانية أو بسعر رمزي، في إطار سعي الحكومة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، تنفيذا لتوجهات الدولة في الوقاية من المرض ومحاصرة انتشاره.

وقال محمود العسقلاني، إن سعر الكمامات استيرادا من الصين حتى يناير الماضي لم يتعد 20 قرشا، وتصل إلى مصر شاملة تكلفة الشحن وغيرها، وكانت شركات المستلزمات الطبية توردها إلى المستشفيات بحد أقصى 40 قرشًا، ولم تكن مستخدمة إلا في المستشفيات، وكانت تباع لدي الصيدليات بحد أقصى 50 قرشا، حتى يناير الماضي، قبل الإعلان عن ظهور الفيروس في الصين.

وأضاف العسقلاني، أنه لو افترضنا أن هناك طلبا عالميا على الخامات المستخدمة في تصنيع الكمامات، وبالتالي ارتفعت الأسعار بنسبة 100% فهذا يعني أن الكمامة المطابقة للمواصفات تقل عن جنيه، وبهامش ربح كبير للوحدة الحسابية على صغرها.

وطالب العسقلاني بتعديل التسعير من جنيهين حسبما قررت الحكومة، إلى جنيه واحد فضلا عن دعم الحكومة للتكلفة، ومراقبة هذا الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوفيرها على بطاقات التموين ونقاط الخبز، وغيرها من وسائل الإتاحة المجانية حتى يصبح وجود الكمامات كالماء والهواء لجميع الطبقات على حد سواء، قبل تنفيذ الغرامات على الطبقات الفقيرة.