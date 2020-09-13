مميزات منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام

اعتمد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إطلاقَ خدمةَ "منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام" عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة وميكنة أعمالها، وتطوير آلية الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع "google Form".

وشرحت النيابة مميزات هذه الخدمة الجديدة بقولها، إنها تتيح لذوي الشأن أو وكلائهم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها -إلكترونيًّا عن بُعد- تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يُرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصَّة بأي من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تُدلل على مضمون العريضة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب النائب العام، أو أيٍّ مِن مقارِّ النيابات على مستوى الجمهورية.

كما تكفل الخدمةُ تسهيلَ متابعة العرائض المقدمة وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بُعد برسائل نصيَّة ترسلها النيابة العامة إلى مقدمي العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، فضلًا عن توفير خدمة متابعتها مباشرة عبر موقع النيابة العامة الرسمي المشار إليه.