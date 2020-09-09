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النائب العام: "الرياضة" خاطبتنا بفقدان الكأس وتضارب أقوال المسؤولين

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هيثم البرعى
07:23 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
النائب العام

النائب العام

قال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن وزارة الشباب والرياضة، خاطبت النيابة، بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام 2010 من مقتنياته، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده؛ وطلبت التحقيق في الواقعة.

وأضاف البيان أن المستشار حمادة الصاوي،النائب العام، أمر بإحالة الواقعة إلى "نيابة الأموال العامة العليا" للتحقيق فيها.

 

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