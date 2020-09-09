"فيرمونت والطبيب المتهم بالتحرش".. أبرز القضايا على مكتب النائب العام

تعددت الملفات المطروحة أمام مكتب النائب العام، خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها دفاعا عن قيم ومبادئ المجتمع، ولعل أبرزها قضية التعدى على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، وما يتعلق بها من وقائع أخرى، وقضية طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بـ 3 رجال، من بينهم الفنان العباس أبو الحسن وتميم يونس.

كما انتهى النائب العام من تحقيق وقائع أخرى أبرزها واقعة هتك عرض 3 فتيات المتهم فيها أحمد بسام زكي، وسيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط بمحكمة مصر الجديدة، فيهما قرار بالإحالة للمحاكمة الجنائية.

التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية فيرمونت، لا تزال مستمرة، حيث صدر آخر بيان عن مكتب النائب العام، بإخلاء سبيل 4 متهمين، 3 منهم بكفالة مالية، ورابع بضمان محل إقامته، بينما صدر قرار في نفس اليوم بحبس 3 متهمين جدد، قالت مصادر إن من بينهم نازلى ابنة نهى العمروسي وأحمد جنزوري، منظم الحفلات الشهير، وقالت النيابة في بيانها إن التحقيقات مستمرة في "وقائع" مرتبطة بواقعة التعدى على الفتاة داخل الفندق.

وأكدت النيابة في بيان آخر، استمرار تحقيقاتها في إتهام طبيب شهيير بالتحرش بالرجال، وذلك بعد تلقيها بلاغ الكتروني، من 3 مواطنين اتهموه بذلك، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ومن القضايا التي أنهتها النيابة العامة، خلال الفترة الماضية، قضيتا سيدة المحكمة والمتهم أحمد بسام زكي.

ففي الأولى، أمر النائب العام بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونسب لها إتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدَر النائب العام، الأسبوع الماضي، أمرًا بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى "محكمة الجنايات المختصة"، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات - لم يبلغنّ 18 سنة - وتهديدهنّ وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى جرت في القضية.

وأفادت تحقيقات النيابة، أنَّ المتهم "تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وأقامت النيابة الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.