اختفاء ربة منزل منذ 13 يوماً بالدقهلية.. ووالدها: "فص ملح وداب"

اختفت ربة منزل شابة بصورة غامضة منذ 13 يوماً بمحافظة الدقهلية، حيث تغيبت عن منزل الزوجية بقرية "طناح"، التابعة لمركز المنصورة، وانقطع التواصل معها، بينما أفاد زوجها بأنها أخذت تليفونه المحمول ومصوغاتها الذهبية وغادرت المنزل.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من والد وزوج "أماني إبراهيم العدل"، 21 سنة، ربة منزل، يفيد باختفائها من منزل الزوجية، منذ الأول من سبتمبر الجاري، ولم تظهر حتى الآن.

وبينما عبر والد الزوجة المختفية عن حزنه لاختفاء ابنته في ظروف غامضة، بقوله إنها "فص ملح وداب"، فقد أفاد الزوج بأنه عاد من عمله، وحضرت له الطعام، ونام واستيقظ بعد ساعتين، ولكنه لم يجدها في البيت، وأخذت معها تليفونه المحمول ومصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي.

وأضاف والد الزوجة لـ"الوطن" أن ابنته متزوجة منذ حوالى 6 سنوات، وأنجبت طفلين بنت وولد، وكان تحدث مشاكل زوجية بينها وزوجها، وكان يتدخل لحلها، إلى أن حدث اختفائها، وأضاف أنه بحث عنها في كل مكان، ولم يتم العثور على أي أثر لها، وتركت أطفالها في البيت.

وأشار إلى أن زوجها في اليوم التالي لاختفائها، ذهب إلى شركة الاتصالات، وأوقف الخدمة على خطوطه الموجودة بالتليفون المحمول، الذي اتهمها بأخذه معها، وبالتالي أصبح التواصل معها شبه مستحيل.

وأكد الأب أنه قام بتحرير محضر أحوال لتتبع التليفون المحمول، أملاً في التوصل إلى مكانها، مشيرا إلى أنه بتتبع كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة التي تعيش فيها، لم تظهر مطلقاً، أثناء خروجها من المنزل، إلا أنه أشار إلى أن الكاميرات بعيدة عن البيت قليلاً.

ونفى الأب وجود أي اتهام للزوج، إلا أنه يريد الاطمئنان على ابنته، ويريد أن يعرف أين هي الآن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8036 لسنة 2020 إداري مركز المنصورة.