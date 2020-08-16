محافظة الدقهلية تبدأ تنفيذ "محور طلخا الشرقي"

بدأت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع مديرية الطرق بالدقهلية، في تنفيذ "محور طلخا الشرقي" بطول 3 كيلو أمتار، ضمن خطة التنمية المحلية تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية.

ويربط المحور الجديد مدينة طلخا بمحور كباري طلخا من الناحية الشرقية على امتداد طريق سماد طلخا مارا بقرية ميت عنتر لربط محور كوبري طلخا بكوبري شرنقاش وسيكون محورا موازيا لشارع كورنيش المنصورة.

ويخدم المحور الجديد حركة النقل والتنقلات على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة ويعمل على تيسير الحركة المرورية داخل مدينتي المنصورة وطلخا ومنع التكدس المروري.

يذكر أن المحور الجديد يربط طلخا بكوبري شرنقاش الواصل بين طريق المنصورة الشرقي ورافد جمصة، والذي جرى إنشائه بتكلفة 451 مليون جنيه، بطول 5 كيلومترات.