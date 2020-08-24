يعيشون بين أنقاض منزل.. محافظة الدقهلية تتدخل لإنقاذ أسرة بالمنصورة

تدخلت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بتوجيهات من المحافظ، لإنقاذ أسرة تعيش بين أنقاض منزل بمدينة المنصورة، وتوفير شقة بالإيجار تتكفل بسداده جمعية "بداية جديدة" شهريا.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع إحدى أسر الحالات الانسانية تم النشر عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، والأسرة تقيم بإحدى حارات شارع محمد فتحي بالمنصورة، وسرعة الانتقال للحالة والتعامل معها وتوفير احتياجاتها اللازمة فورا.

وقال الدكتور وائل عبد العزيز، إنه جرى التوجه بفريق عمل مديرية التضامن بالتنسيق مع جمعية بداية جديدة للإيواء، وتبين أن المنزل الذي تقيم فيه الأسرة عبارة عن سور وداخله أنقاض خشب وعروق، والمكان ليس ملك الأسرة وعليه نزاع قضائي بين أطراف أخرى.

وأضاف عبد العزيز، في بيان صحفي، أن الأسرة مكونة من الأم المسنة وتبلغ من العمر 68 عاما، وتتقاضى مساعدة كرامة 450 جنيها، والابنة 37 عاما، مطلقة، ولديها ابنة تبلغ من العمر 15 عاما طالبة بالصف الأول الثانوي والأسرة تتقاضى مساعدة تكافل 465 جنيه، ونفذنا تكليفات المحافظ بتقديم مساعدات عينية عاجلة للأسرة.

وأشار إلي أنه جرى الاتفاق مع الحالة على توفير شقة مناسبة وستتكفل جمعية "بداية جديدة" بسداد 500 جنيه شهريا دعم إيجار للحالة، وتم عرض مشروع تنميه موارد على الأسرة ورفضت، وجاري توفير فرصه عمل مناسبه لأحد أفراد الأسرة لمساعدتها.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية على أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تقديم الرعاية والمساندة لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام المستمر بالحالات الانسانية التي تحتاج إلى الدعم والرعاية والمساندة بالمحافظات المصرية.