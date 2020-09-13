النيابة: منظومة العرائض الجديدة تقلص دورة الشكوى من أسبوعين لـ4 ساعات

اعتمد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إطلاقَ خدمةَ منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة وميكنة أعمالها.

وقال بيان النيابة العامة، إنه تم إطلاق برنامج إلكتروني داخلي بين المكتب الفني للنائب العام، وسائر النيابات على مستوى الجمهورية؛ لتداول العرائض الإلكترونية والقرارات المتخذة بشأنها.

وتابع البيان: "وأسفرت نتائج تشغيله تجريبيًّا عن تقليص متوسط الفترة التي تُرسل فيها العريضةُ من المكتب الفني للنائب العام إلى النيابة المختصة لفحصها إلى نحو أربع ساعات، وذلك عوضًا عن الفترة التي تُتداول فيها الأوراق العادية والتي تبلغ نحو أسبوعين أو أكثر".