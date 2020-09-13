وكيل مجلس النواب: إنجازاتنا خارقة

قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة والإخلاص وحب الوطن لدى الشعب، دفعت مجلس النواب أن يحقق إنجازًا خارقًا للعادة، كما أن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا متخوفين من من عدم قبول الشعب لمشروعات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "الشريف"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الثقة التي أعطاها الشعب للقيادة هي من جعلت المجلس يصدر تلك القوانين، مؤكدًا أن المجلس التشريعي المصري كان الظهير المساند للدولة في التشريع والرقابة.

وأوضح وكيل أول مجلس النواب، أن البرلمان المكون بعد دستور 2014، أصدر 878 مشروع قانون، وناقش عدد المواد بلغت 1520 مادة، بجانب عدد كبير من الاتفاقيات، مشيدًا في الوقت ذاته بعظمة الشعب المصري.