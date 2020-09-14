بسبب الحجاب.. أبو القمصان مهاجمة الشربيني: انتي معاكي مفاتيح الجنة؟

شنت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، هجومًا حادًا على الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" الذي يُعرض على شاشة "CBC سفرة" عقب حديثها عن الحجاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "تن".

وقالت "أبو القمصان"، إنه يجب أن نفرق بين شيئين أن تقول رأيا أو أن تقول حكما على غير المحجبات، وهذا يشجع على العنف ضد غير المحجبات، ويفتح الباب للمتحرشين، موجهة حديثها للشربيني: "هل سلمك أحد مفاتيح الجنة، أو لديك توكيل من ربنا".

وتابعت: "اللي نفسها تلبس الحجاب هي حرة، واللي نفسها تقلع الحجاب هي حرة، مينفعش نحكم على حد يعمل ايه"، موضحة أن فكرة استخدام أفعال الأفضل والأحسن أفعال لا يجب إطلاقها.

وكانت رضوى الشربيني فاجأت الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، بقولها لها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا".

وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.