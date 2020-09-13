السباعي: حجم الفيضانات أعلى من المتوسط هذا العام

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، في انعقاد مستمر، لمتابعة كل الظروف المتعلقة بالشأن المائي.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "لمسنا جميعًا أن حجم الفيضان هذا العام أعلى من المتوسط، حيث سقطت الأمطار بكميات ضخمة على المنابع كافة، وهو فضل كبير من الله سبحانه وتعالى.. وربنا حافظ مصر ومش هتعطش أبدًا إن شاء الله".

وحول مفاوضات السد الإثيوبي، قال متحدث وزارة الري: "رفعنا تقرير المفاوضات الأخيرة إلى الاتحاد الإفريقي ودولة جنوب إفريقيا بوصفها رئيسًا للاتحاد، وشمل كل النقاط الخلافية، ونحن بصدد التواصل لتحديد الخطوات المقبلة".