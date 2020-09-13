السيطرة على حريق محدود بقطار إسكندرية في طوخ دون إصابات
كتب:
حسن صالح
10:48 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
قطار
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق محدود اندلع في أحد القطارات القادمة من القاهرة والمتجهة إلى الإسكندرية، قبل قليل، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.
شهدت مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، حريق قطار القاهرة الإسكندرية بالعربة الرابعة من الخلف أمام مركز شرطة طوخ حدوث إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح .
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد حدوث حريق بالعربة الرابعة من القطار رقم 921، أثناء سير القطار في نطاق مدينة طوخ، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، التي سيطرت على الحريق.
ودلت المعاينة الأولية على أن سبب الحريق حدوث "قفش" في عجلات القطار على القضبان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.