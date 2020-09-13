تحصيل 136 مليون جنيه رسوما بجمارك الأدبية في أغسطس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبد الله، مدير مجمع الوارد خلال شهر أغسطس الماضي عن 375 شهادة جمركية بجميع الأنظمة الجمركية.

وتمثلت أغلب البضائع الواردة في مستلزمات إنتاج للمصانع، عبارة عن زيوت نباتية، ومجروش بلاستيك، ومكونات تكييف، وقطع غيار ثلاجات، ومراوح، وقطع غيار أجهزة كهربائية، وسيارات، وقطع غيار سيارات، وإكسسوار التليفون المحمول.

وبحسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك، بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 13 مليون و687 ألف و316 جنيهًا، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 123 مليون و200 ألف 928 جنيهًا، كما قامت إدارة الصادر بتصدير مشمول بـ55 شهادة بجميع الأنظمة الجمركية خلال نفس الفترة .

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر أغسطس الماضي حوالى 136 مليون و888 ألف و245 جنيهًا.