دمياط: تلقينا 35 ألف طلب تصالح على المخالفات.. و89% سددوا مبلغ الجدية

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء التى وصلت لها المحافظة، والتى بلغت 35 ألف و500 طلب تصالح، مشيرة إلى أن 89% من مقدمي هذه الطلبات سددوا جدية التصالح.

وأضافت "عوض " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سعر المتر في مخالفات البناء بالريف، شجع الكثير من المواطنين على التقدم بطلبات تصالح.

وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف الراهن لملف تقنين أراضي الدولة، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، والمستشار هيثم غندور، المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والشؤون القانونية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

ووجهت "عوض" بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى أملاك الدولة، التابعة لعدد من جهات الولاية، والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات، وفقاً للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون، وإبرام التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط، مؤكدة أيضاً على تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين، وسداد المستحقات المطلوبة.