محافظ الإسكندرية: 1500 طلب للتصالح على مخالفات البناء أمس

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف في الأساس إلى خدمة المواطنين، معتبراً أن نسبة تخفيض قيمة التصالح، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطن، وأضاف أنه أمر بتشكيل لجان للمرور على الأحياء، لمتابعة ردود الأفعال، والوقوف على طبيعة المخالفات.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظة لها وضعية خاصة، لأن المخالفات تقع بشكل رأسي أي أبراج، ولا توجد تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، ومعظم المخالفات تجاوز في الأدوار.

وأكد أنه لن يتأخر عن تخفيض قيمة التصالح عن 40%، وأضاف: "سنقدر ظروف المواطنين"، مشيراً إلى أن 1500 مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء خلال يوم أمس، معلقاً بقوله إن "قرارات مجلس الوزراء كان لها أثر سحري في نفوس الناس".