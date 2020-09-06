تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح

كشفت صحيفة "صن" البريطانية مجموعة من سيارات لاعب كرة القدم المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى التى تميزت بالرفاهية والقوة والسرعة، حيث ضم "صلاح" سيارة جديدة فى 2020 ظهر بها فى فيديو تم تداوله على صفحات السيارات الإنجليزية.

- بنتلى كونتيننتال GT: تعد بنتلى هى العلامة الانجليزية المعشوقة من قبل لاعبي الدورى الانجليزى، بل معشوقة جميع عشاق السيارات، حيث يمتلك "صلاح" سيارة بنتلى كونتيننتال GT تعتمد السيارة على محرك W12 سعة 6 لترات يولد قوة 626 حصان وعزم 900 نيوتن متر.

- بنتلى بنتايجا: على الرغم من امتلاك "صلاح" السيارة الكوبية من بنتلى إلا أنه يمتلك أيضا الـSUV وهى بنتلى بنتايجا ذات المحرك المكون من 8 أسطوانات سعة 4 لترات يولد قوة 550 حصانا وعزم 770 نيوتن متر.

- لامبورجينى أفينتادور: يمتلك "صلاح" أيضا سيارة لامبورجينى أفينتادور والذى تمتلك محرك سعة 6.5 لتر مكون من 12 أسطوانة يولد قوة 730 حصان.

- فيرارى: انتشر فى مارس 2020 فيديو لـ"صلاح" وهو يقود سيارة فيرارى على صفحات السيارات الانجليزية ولكن كان الفيديو سريع فلم نتمكن من معرفة موديل السيارة بشكل دقيق.

- بورش 911 Tutbo: وكما ذكرت أيضا صحيفة "صن" أن "صلاح" يمتلك أقوى سيارة من بورش وهى 911 Turbo s حيث تعمل بمحرك سعة 3.8 لتر توين تربو مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 607 حصان وعزم 750 نيوتن متر.

-مرسيدس AMG GLE Coupe: ويمتلك أيضا "صلاح" سيارة مرسيدس GLE كوبية وشوهد بها مرات عديدة أثناء حضوره للتدريبات.

- مرسيدس SLS AMG ROADSTER كما ذكرت أيضا صحيفة "صن" أن "صلاح" يمتلك سيارة مرسيدس SLS AMG ROADSTER ولكن لم يظهر بها حتى الأن فى أى صورة

- أودى Q7 كما يمتلك فخر العرب سيارة أخرى SUV من الصانع الألمانى أودى وهى Q7 وتعتمد على محرك 2 لتر تربو يولد قوة 252 حصان وعزم 350 نيوتن متر.

- تويوتا كامرى لكن كانت أولى سياراته عندما انتقل إلى نادى ليفربول هى سيارة تويوتا كامرى الأكثر اقتصادية فى أسطول سياراته وهى التى يقودها فى وسط المدينة عادة.