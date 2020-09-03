الشباب والرياضة: نرعى مشروع اكتشاف المواهب لاستنساخ محمد صلاح

أكد الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية مدير المشروع القومي لـ اكتشاف المواهب "ستارز أوف إيجيبت" أن وزارة الشباب والرياضة، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة ستار لاب الهولندية في ديسمبر الماضي لاكتشاف المواهب في كرة القدم لمدة خمس سنوات، مما يتيح لنا تكرار تجربة الفرعون المصري محمد صلاح.

وأشار إلى أن الشركة استقدمت خبراء من إنجلترا وهولندا وإسبانيا لوضع برنامج التدريب مع الخبراء المصريين بقيادة المدير الفني الكابتن عادل عبدالرحمن وقامت بعمل اختبارات في يناير الماضي، واختارت مركز شباب الجزيرة ليكون المركز الرئيسي لمشروع ستارز أوف إيجيبت الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإتاحة الفرصة لها للاحتراف المبكر في الدوريات الأوروبية بهدف تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح.

"الحداد": "ستارز أوف إيجيبت" هو المشروع الوحيد المعتمد من الوزارة

وأشار "الحداد" إلى أن "ستارز أوف إيجيبت" هو المشروع الوحيد المعتمد من الوزارة وتحت إشرافها ومتابعتها، وليس هناك أي مشروعات أخرى في هذا المجال وشكر "الحداد" أن ستارز أوف إيجيبت سيقوم بزيارة كل محافظات مصر لإجراء اختبارات فيها واختيار المواهب وستكون البداية من الإسكندرية الأسبوع المقبل، بعدما قررت إدارة المشروع برئاسة عمرو مهنا بدء الاختبارات في المحافظات بعد عودة التدريب في المركز الرئيسي.