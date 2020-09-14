نجاة الصغيرة تنتظر العودة لمنزلها بعد شهر من الغياب بسبب "الشرخ"

منذ أكثر من شهر انتشرت صورة للفنانة القديرة نجاة الصغيرة وهي جالسة أمام عمارة الشربتلي بالزمالك بعد حدوث «شرخ» فيها، خلال تنفيذ أعمال مترو أنفاق الزمالك، وذلك لأنها من سكان عمارة الطرابيشي المجاورة للشربتلي والتي تأثرت بالشرخ.

وأدى الشرخ إلى إخلاء السكان ومن ضمن السكان نجاة الصعيرة التي عاشت في أحد الفنادق لمدة تزيد عن الشهر، ويعود غدا سكان العمارة مرة أخرى لها بعد ما تم إصلاح الشرخ.

وتواصل "الوطن" مع يحيى الموجي نجل الموسيقار محمد الموجي وقال إن نجاة بصحة جيدة وتتمنى العودة إلى منزلها مرة أخرى ولكن لم يتم إخبارها حتى الآن بالعودة من قبل المسؤولين.

يُذكر أن عمارة «الشربتلي» عُرفت بـ«عمارة المشاهير»، لأنها عمارة عتيقة، عاش داخلها الفنان الكبير الراحل محمود المليجي، والمخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، والفنانة علوية جميل، والفنانة نجاة، وغيرهم من أشهر الفنانين المصريين بالقرن الماضي.