يحيى الموجي: أحاول إقناع نجاة الصغيرة بالغناء.. مازال صوتها جميلا

قال الموسيقار الكبير يحيى الموجي، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وهى الآن تقيم في أحد الفنادق بعد إخلاء عقار الشربتلى بالزمالك، مشدداً على أنها حزينة جداً على ذكرياتها التى تركتها فى شقتها، وتابع:" بحاول أشجعها وأقول ليها أن الدولة مش هتسكت وهترمم العقار.. لكن هي قالت لي أنا قلقانة أرجع تاني للبيت والعمارة هتقع".

وأضاف "الموجى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها حزنت بشدة عندما تم تصويرها ومحاولة عمل حوار معها عندما كانت تغادر العقار، وتابع: "هى قالت لى كانوا عوزين يصورونى ويدخلوا فى حياتى لكن أنا هربت من كل ده ورحت على الفندق على طول".

وكشف "الموجى"، أن الفنانة نجاة الصغيرة مازال صوتها جميلا حتى الآن، وهو يعمل على إقناعها بعمل أغنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وتابع: "صوتها مازال جميلا، وبحاول أقنعها أننا نعمل حاجة لمصر ونطلع أغنية جميلة بالمناسبات فى مصر".