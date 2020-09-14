تعيين أيمن إبراهيم رئيسا لجامعة بورسعيد

أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيسا لجامعة بورسعيد، لمدة أربع سنوات، وذلك خلفا للدكتور شمس الدين شاهين الذى انتهت فترة رئاسته للجامعة منذ عدة أشهر، وتولى الدكتور إبراهيم قائما بأعمال الجامعة حتى صدور القرار الجمهورى له.

وقدم نواب جامعة بورسعيد وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري التهنئة للدكتور ايمن ابراهيم لثقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيه والقيادة السياسية وصدور القرار الجمهورى له بالتعيين.