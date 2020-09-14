تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي ونقله للمستشفى

أعلن الملحن السعودي فهد العبدالله تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد فهد والذي دخل على إثرها المستشفى.

وكتب فهد عبر تويتر "الحبيب الصديق ⁧‫خالد سامي‬⁩ يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءاً بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كورونا، دعواتكم يا أحبة لمن لا يكره أحداً ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم".

وأعلن خالد مؤخرا عبر فيسبوك أنه معزول في منزله بسبب جائحة كورونا ومناعته الضعيفة هي التي فرضت عليه ذلك، بسبب معاناته من فشل كلوي وكان من المفترض السفر للصين لزراعة كلى هناك ولكن توقف خطوط الطيران أثرت في سرعة علاجه.