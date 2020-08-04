مروة ناجي تشكر خالد الصاوي.. وتعد جمهورها بألبوم جديد قريبا

أكدت الفنانة مروة ناجي، حبها الكبير للمسرح واعتزازها بالفنان خالد الصاوي، لدوره الكبير ومساعدته لها خلال مشوارها الفني، "بحب المسرح وأنا ضعيفة أمام المسرح، ولكن حق الناس عليا أن أقدم لهم المزيد من الأغاني".

وأضافت "ناجي"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON" في سهرات عيد الأضحى المبارك: "مصر ولادة وبها أصوات رائعة، وخالد الصاوي فنان رائع، وساعدني في التمثيل كثيرًا وكان مؤمنا بموهبتي، وكنت محظوظة كثيرًا بالعمل معه".

وتابعت: "أعد جمهوري بتقديم أغاني جديدة وجاهزة بألبوم قريبًا".

وكانت المطربة مروة ناجي، طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

كما كانت المطربة قد طرحت دعاءً دينياً بعنوان "أنا المكسورة" في شهر رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: ارزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام.