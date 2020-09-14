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كندة علوش تبحث عن الإنجاب في "ضي القمر"

كتب:

ياسمين محمود
06:13 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
كندا علوش

كندا علوش

تبدأ الفنانة كندة علوش تصوير حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" وتجسد كندة خلال المسلسل دور زوجة تبحث عن الإنجاب وتضطر للتلقيح الصناعي، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل.

ويشهد هذا المسلسل عودة كندة بعد غياب أكثر من 3 سنوات لرعاية ابنتها.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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