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فيديو.. كندة علوش تطالب بالتبرع لضحايا السودان: دعمك ضروري

كتب:

حاتم سعيد حسن
11:09 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
كندة علوش

كندة علوش

طالبت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها وكافة متابعيها بالتبرع للمتضررين من فيضانات السودان عبر حسابها الخاص بـ"تويتر".

وقال "كندة" في تغريدتها: "نداء عاجل لإغاثة منكوبي فيضانات السودان، آلاف الأسر باتوا بلا مأوى، ويحتاجون للمساعدة العاجلة نتيجة الفيضانات المفاجئة، دعمك الآن ضروري جداً لتقديم الإغاثة العاجلة لأكبر عدد ممكن، وتأمين الحماية والإيواء للأشخاص والأسر الأكثر ضعفاً".

يذكر أن الفنانة كندة علوش احتفلت بنهاية الشهر الماضي عبر حسابها على "إنستجرام"، بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة تجمعهما سويًا وعلقت قائلة "كل عام وأنتي حبيبتي وتاج راسي، كل عام وأنتي جنبي سندي وأماني وبلدي.. حبيبتي الله يخليلنا ياكي أنا وبدر وحيوتة، وما يحرمنا منك".

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