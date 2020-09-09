فيديو.. كندة علوش تطالب بالتبرع لضحايا السودان: دعمك ضروري

طالبت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها وكافة متابعيها بالتبرع للمتضررين من فيضانات السودان عبر حسابها الخاص بـ"تويتر".

وقال "كندة" في تغريدتها: "نداء عاجل لإغاثة منكوبي فيضانات السودان، آلاف الأسر باتوا بلا مأوى، ويحتاجون للمساعدة العاجلة نتيجة الفيضانات المفاجئة، دعمك الآن ضروري جداً لتقديم الإغاثة العاجلة لأكبر عدد ممكن، وتأمين الحماية والإيواء للأشخاص والأسر الأكثر ضعفاً".

نداء عاجل لإغاثة منكوبي فيضانات #السودان

آلاف الأسر باتوا بلامأوى ويحتاجون للمساعدة العاجلة نتيجة الفيضانات المفاجئة

دعمك الآن ضروري جداً لتقديم الإغاثة العاجلة لأكبر عدد ممكن وتأمين الحماية والإيواء للأشخاص والأسر الأكثر ضعفاً. @UNHCR_Arabic

للتبرع https://t.co/y2b6oRvtg5 pic.twitter.com/S3teydose5 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) September 9, 2020

يذكر أن الفنانة كندة علوش احتفلت بنهاية الشهر الماضي عبر حسابها على "إنستجرام"، بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة تجمعهما سويًا وعلقت قائلة "كل عام وأنتي حبيبتي وتاج راسي، كل عام وأنتي جنبي سندي وأماني وبلدي.. حبيبتي الله يخليلنا ياكي أنا وبدر وحيوتة، وما يحرمنا منك".