بعد غادة عادل.. كندة علوش تدعم "الجنزوري" متهم جريمة فيرمونت

لم تتوقف حملة دعم متعهد الحفلات أحمد الجنزوري على الفنانة غادة عادل والتي علقت بقولها "يارب" على منشور الاعلامية كارين فهمي التى دعت فيه الله لخروجه من الحبس، بعد أن ألقى القبض عليه بسبب جريمة الفيرمونت الشهيرة.

وسجلت الفنانة السورية كندة علوش إعجابها بما تكتبه الإعلامية كارين التي كتبت على حسابها الشخصي: "صديقي وطول عمره جدع وبيخاف علينا زي إخواته.. يا ريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها والمذنبون ياخدوا العقاب العادل، أحمد جنزوري مالوش علاقة بالاغتصاب، إحنا مستنيين العدالة والحفاظ على أن البنات والستات يبطلوا يخافوا وكل مغتصب ومتحرش ياخد عقابه علشان يبقى عبرة لغيره، القضية قضية اغتصاب جماعي، بجد أنا بقيت خايفة أعيش في مجتمع بيقلب الموازين بالصورة دي".

أحمد الجنزوي هو متعهد حفلات تعامل مع عدد من كبار نجوم الفن بحكم طبيعة عمله، قبل أن يسقط في قبضة رجال الأمن متهما بقضية "الفيرمونت" التي شهدت تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي داخل فندق منذ عام 2014.

وأوضحت مصادر لـ"الوطن"، أن أحمد الجنزوري ألقي القبض عليه منذ عدة أيام في ساعة مبكرة، بعد أن داهمت الشرطة مقر وجوده في إحدى القرى السياحية.

ويلقب "الجنزوري" بـ"نامبر وان" ويدعوه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيم حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية هناك.

وتسبب "الجنزوري" في فشل تنظيم إحدى الحفلات الغنائية للفنانة كارول سماحة عام 2017، ودخل في مشادة عنيفة مع الفنانة اللبنانية وتدخلت نقابة الموسيقيين لحل المشكلة بينهما.

ونظم "الجنزوري" عدة حفلات في قرية مراسي خلال السنوات الماضية لهيفاء وهبي وحكيم وهشام عباس، كما أسس شركة عام 2003 لتنظيم حفلات الزفاف والمؤتمرات.

وقالت مصادر مطلعة، إن عدد المتهمين المقبوض عليهم في قضية "الفيرمونت" وصل إلى 4 متهمين، من بنيهم المتهم أحمد الجنزوري.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وتبذل فيها جهودا مضنية، وأكدت، خلال عدة بيانات لها، جدية التحقيقات، وذلك بحبس متهمين اثنين، وإدراج 7 آخرين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وملاحقتهم دوليًا، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من المجنى عليها، مطلع الشهر الجاري.

ونفاذاً لأمر النيابة العامة بتتبع المتهمين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهمين سابقين، وهما أمير زايد، السابق اتهامه في واقعة مماثلة، وعمر حافظ، حيث جرى ضبط الأول يوم الأربعاء الماضي، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، كما جرى ضبط الثاني، يوم الجمعة، وصدر القرار القضائي بحبسهما احتياطيا، على ذمة التحقيقات.