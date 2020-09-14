الذهب يرتفع 3 جنيهات بعد استقراره يومين

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات العالمية بقيمة 3 جنيهات بالمقارنة بأمس عقب استقرار في الأسعار دام يومين.

وفي السوق المحلي، بيع عيار 24 بـ987 جنيهًا مقابل 984 جنيهًا أمس الأحد.

وسجّل عيار 21 قيمة 863 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 740 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.910 جنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنَّ قوة الدولار هي المحرك لاتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة، خاصة منتصف الشهر الحالي، موعد الفيدرالي ومن بعده الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وسيكون الذهب في منحنى صاعد حال استمر ضعف الدولار.