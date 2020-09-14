البحرين تبحث التعاون التجاري والسياحي والصناعي مع إسرائيل

أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إجراء اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني ووزير التعاون الإقليمي في إسرائيل.

وذكرت الوكالة أنّ اتصالا هاتفيا جرى صباح اليوم بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، وأوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، والتي تم إعلانها بعد الاتصال الهاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشهد الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما ينعكس إيجابا على اقتصاديات البلدين، خاصة في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأنّ المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية، ما ينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.