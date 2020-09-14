فيديو.. أحمد مالك يكشف كواليس اختياره لفيلم "The Furnace": جوجل السبب

تحدث الفنان الشاب أحمد مالك عن مشاركته كواليس اختياره لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم "The Furnace"، وذلك خلال حوار أجراه ببرنامج "scoop"، والذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد.

وقال "مالك"، إن المشاركة في الفيلم تجربة مختلفة ومفيدة بالنسبة له، خصوصًا أن الفيلم دولي، ويجسد به شخصية تتضمن تفاصيل لغوية وثقافية مختلفة عبر "شاب أفغاني".

وعن اختياره لتجسيد الدور، أكد "مالك" أن مخرج الفيلم رودريك ماكاي كان يبحث عن ممثل يجسد شخصية "حنيف"، ولم يكن الأمر بالشيء السهل، حتى توصل إلى فكرة أن يكتب في محرك البحث "جوجل" ممثل شرق أوسطي ليجد بالصدفة مقطع فيديو لأحمد مالك بمسلسل "لا تطفئ الشمس"، ومن ثم رشحه لأداء الشخصية.

يُذكر أن الفنان أحمد مالك حرص على حضور العرض العالمي الأول لفيلم "The Furnace"، والذي نافس في قسم "آفاق" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بحضور أبطال الفيلم، وظهر "مالك" خلال العرض الأول ببدلة بيضاء، كما أجرى عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام عالمية عقب عرض الفيلم، وهذا ما أبرزته الصفحة الخاصة بالمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.