صور.. إقبال على تحويل طلاب التعليم للمعاهد الأزهرية بالدقهلية

شهد معهد المنصورة النموذجي الابتدائي، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حضوراً كبيراً من أولياء أمور الطلاب، لإنهاء إجراءات تحويل أبنائهم من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى المعهد الأزهري.

وقال الشيخ إبراهيم عبد الله، مدير إدارة التعليم الابتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم اختيار التلاميذ بمعهد المنصورة النموذجي، بعد خضوعهم لاختبارات في حفظ القرآن الكريم، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، وكيل الوزارة، من المقرر أن تنتهي الخميس القادم.

وأضاف "عبد الله"، في بيان صحفي صدر عن الإدارة اليوم، قائلاً: "لاحظنا إقبالاً من أولياء الأمور لدخول أولادهم الأزهر الشريف هذا العام، ونرحب بالتلاميذ وأولياء أمور أبنائنا المحولين من وزارة التربية والتعليم، إلى أزهرنا الشريف".