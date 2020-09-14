أسما شريف منير عن ظهورها ببرنامج"هزر فزر": حسيت إني عيلة خارجة تلعب

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على برنامج "هزر فزر"، مع الفنانة هنا الزاهد، الذي يُعرض علي قناة "cbc".

ونشرت "أسما" صورة تجمعها بفريق العمل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "بجد اتبسط جدًا اليوم ده، وطلّعت طاقة رهيبة، وحسيت إني عيلة خارجة تلعب".

وأضافت، "الفريق اللي ضدنا كان خطير، أنا بعشقهم كأصحاب، وعلى المستوى الفني مش بيهرجوا، شرف ليا إني أكون في وسطهم كلهم، وهنونا حبيبتي يا رب ديماً مكسرة الدنيا، وحلوة بروحك الطفولية، ومبهجة على طول".

وحقق برنامج "هزر فزر" نجاحًا كبيرًا بعرضه علي قناة "cbc" يومي السبت والأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقوم فكرته على استضافة فريقين من النجوم، كل منهما مكون من ثلاثة فنانين يتسابقون في عدد من الألعاب المختلفة.