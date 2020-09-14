الكاثوليكية: لا يمكن لقداس "افتراضي" أن يحلّ محل قداسات الكنيسة

وجه عميد مجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار بالكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، الكاردينال روبرت سارا، رسالة إلى رؤساء مجالس الأساقفة شدد فيها على ضرورة العودة إلى الحياة المسيحية الطبيعية من خلال المشاركة الفعلية في القداس حيثما تسمح بذلك حالة الطوارئ الصحية، ولا يمكن لأي نقل للاحتفال الليتورجي أن يساوى بالمشاركة الشخصية في الكنيسة أو أن يحل محلها.

وأشار في هذا السياق إلى تأثير جائحة كوفيد 19 لا فقط على الآليات الاجتماعية والعائلية، بل وعلى حياة الجماعة المسيحية أيضا بما في ذلك الليتورجيا.

وواصل عميد المجمع أن الأساقفة كانوا على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة وأليمة وصولا إلى إيقاف طويل لمشاركة المسيحيين في الاحتفال الإفخارستي، مشيرا إلى ان وسائل الاتصالات تقوم بخدمة جديرة بالتقدير بالنسبة للمرضى وغير القادرين على التوجه إلى الكنيسة، إلا أن الاهتمام الضروري بقواعد الصحة والأمان لا يمكنه أن يقود إلى إزالة الأفعال والطقوس.