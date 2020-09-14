الكنيسة تضع 5 شروط لتنظيم الأكاليل بعد وفاة عريس بكورونا

أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، قرارا جديدا بشأن تنظيم خدمة الأكاليل –الأفراح- بكنائس قطاع وسط الإسكندرية، بعد وفاة شاب قبطي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوعين من حفل زفافه الذي شهد مشاركة كبيرة من أقاربه واصدقائه، وتعرض خلاله للإصابة بالوباء.

وقال القمص إبرام أميل، وكيل البطريركية، إنّ القرار يأتي نظرا لتكرار تواجد تجمعات في الأكاليل في الفترة السابقة، ما نتج عنه إصابات متعددة، ولذا تقرر التشديد على:

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحضور في صلاة الإكليل عبر الالتزام التام بتواجد فرد واحد في كل دكة.

- الالتزام بالماسك الواقي بداية من دخول الكنيسة وحتى الخروج منها.

- ننصح الجميع بمنع السلام باليد والقبلات والأحضان تماما حرصا على سلامتكم.

- يتعهد العروسان بحضور عدد محدد من المدعويين حسب سعة الكنيسة المقام بها الإكليل، ويتسلم العريس عددًا محدودًا من الدعوات لتوزيعها على المدعويين، حيث لن يسمح بدخول أحد لا يحمل الدعوة، علما بأنّ هذا الإجراء سيتم تطبيقه بحزم، ونرجو عدم توقع أي استثناء في الأمر.

- سداد مبلغ 1000 جنيه كتأمين يتم استرداده بعد صلاة الإكليل حال الالتزام بتطبيق البنود السابقة.

ووجّه القمص إبرآم، في نهاية قراره، رسالة للأقباط، قائلا: "نعلم جيدا حرصكم على سلامة الجميع، ونأمل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.